İzmir'de kadın cinayeti: Halasını satırla keserek öldürdü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde M.A. isimli erkek, halasının boynunu satırla kesti. Daha sonra babaannesini de yaralayan M.A. ardından aynı satırla boynuna vurarak intihara teşebbüs etti. Hala hayatını kaybetti, babaanne hafif yaralandı, katil ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, halasını satırla öldürdükten sonra intihar teşebbüsünde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Gümüşpala Mahallesi 7003 Sokak'ta M.A. (21), aynı evde yaşayan babaannesi H.A. ile tartıştı. Bağrışma sesleri üzerine uyanan halası Gurbet Ayaz ile de tartışan M.A, 43 yaşındaki halasının boğazını satırla kesti. Gurbet Ayaz ağır yaralanırken eve dönen M.A., babaannesini darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralandığı belirlenen babaanne ayakta tedavi olurken, olay yerinden uzaklaşan ve 7007 Sokak'taki evde aynı satırla intihara teşebbüs eden M.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Halasını öldüren, babaannesini yaralayan ve kendi boynuna da satırla vuran M.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.