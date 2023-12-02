İzmir'de kullanılmayan evde çıkan yangında bir kişi öldü
İzmir'in Konak ilçesinde saat 04.00'te kullanılmayan evde yangın çıktı. Yangında yalnız yaşadığı belirtilen Ali Gevşekler isimli şahıs hayatını kaybetti.
İzmir'de Ali Gevşekler isimli şahıs yaşadığı kullanılmayan evde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Konak ilçesinin Yenişehir Mahallesi 1245 Sokak'taki tek katlı metruk evde, dün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, ihbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik müdahaleyle söndürdü. Ekiplerin içeride yaptığı inlemede erkek cansız bedeni bulundu. Cansız bedenin, evde yalnız yaşayan Ali Gevşekler’e ait olduğu tespit edildi.
Savcının incelemesinin ardından, Ali Gevşekler'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.