İzmir'de kuryenin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Bornova'da motokurye Zeynep Demir'in ölümüne neden olan sürücü Murat G. tutuklandı.
Kaynak: AA
İzmir'in Bornova ilçesinde Zeynep Demir isimli motokuryenin ölümüne neden otomobilin sürücüsü tutuklandı.
Kuryenin öldüğü kazanın ardından gözaltına alınan Murat G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Murat G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bornova viyadüğünde 27 Aralık Çarşamba günü Zeynep Demir yönetimindeki motosikletin aynı yönde giden Murat G. idaresindeki otomobille çarpışması sonucu, motosikletten düşerek yaralanan Demir, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
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