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İzmir'de KYK Yurdu'nda asansör düştü, Urfa'da öğrenciler asansörde mahsur kaldı

İzmir Buca'da bulunan Gazi Ayşe Kız Yurdu'nda içinde bir öğrencinin bulunduğu asansör 3 kat aşağıya düştü. Urfa'da ise iki öğrenci asansörde kaldı.

Güncel
  • 17.12.2023 11:57
  • Giriş: 17.12.2023 11:57
  • Güncelleme: 17.12.2023 12:09
Kaynak: Haber Merkezi
İzmir'de KYK Yurdu'nda asansör düştü, Urfa'da öğrenciler asansörde mahsur kaldı
Fotoğraf: MA

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Gazi Ayşe Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Yurdu’nda içinde bir öğrencinin bulunduğu asansör, 5'inci kattan 2'nci kata düştü.

Öğrenci, arkadaşlarının uzun süren uğraşları ile asansörden çıkarıldı. Panik atak geçiren öğrenci sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Barınamıyoruz Hareketi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım ile 45 dakika boyunca asansörde mahsur kalan öğrenci için itfaiyenin aranmasına müsaade edilmediğini duyurdu.

 URFA'DA İKİ ÖĞRENCİ ASANSÖRDE KALDI

Urfa’da ise yine KYK'ye ait Hacer Ana Yurdu'nda iki öğrenci asansörde mahsur kaldı.

Öğrencilerden biri mahsur kaldığı asansörde çektiği videoda "Her KYK'da bunu yaşamak zorunda mıyız! Bu iş böyle gitmeyecek" dedi.

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