İzmir'de KYK Yurdu'nda asansör düştü, Urfa'da öğrenciler asansörde mahsur kaldı

İzmir Buca'da bulunan Gazi Ayşe Kız Yurdu'nda içinde bir öğrencinin bulunduğu asansör 3 kat aşağıya düştü. Urfa'da ise iki öğrenci asansörde kaldı.

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Gazi Ayşe Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Yurdu’nda içinde bir öğrencinin bulunduğu asansör, 5'inci kattan 2'nci kata düştü.

Öğrenci, arkadaşlarının uzun süren uğraşları ile asansörden çıkarıldı. Panik atak geçiren öğrenci sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İzmir'de yine asansör düştü!



Gazi Ayşe Kız KYK Yurdu'nda içinde 1 arkadaşımızın bulunduğu asansör 5.kattan 2.kata düştü. 45 dk mahsur kalan arkadaşımız için itfaiyenin aranmasına müsaade edilmedi.



Defalarca söyledik, hala yurtlarda asansörler düşüyor. Yalan söylemeyin, önlem… pic.twitter.com/2ZkxFdnBpg — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) December 16, 2023

Barınamıyoruz Hareketi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım ile 45 dakika boyunca asansörde mahsur kalan öğrenci için itfaiyenin aranmasına müsaade edilmediğini duyurdu.

URFA'DA İKİ ÖĞRENCİ ASANSÖRDE KALDI

Urfa’da ise yine KYK'ye ait Hacer Ana Yurdu'nda iki öğrenci asansörde mahsur kaldı.

Öğrencilerden biri mahsur kaldığı asansörde çektiği videoda "Her KYK'da bunu yaşamak zorunda mıyız! Bu iş böyle gitmeyecek" dedi.