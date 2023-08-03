İzmir'de lunaparktaki salıncak ağaca çarptı: 6 yaralı
İzmir'deki bir lunaparkta bulunan salıncak döndüğü sırada ağaca çarptı. Olayda yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Buca ilçesindeki bir lunaparkta salıncağın ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada, salıncakta bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı.
DHA'nın haberine göre, saat 23.00 sıralarında Buca Gölet Alanı’nda bulunan lunaparkta, müşterilerin bindiği salıncak, döndüğü sırada yakınında bulunan ağaca sürttü.
Salıncakta bulunan 6 kişi, ağaç dallarının çarpması sonucu yaralandı.
Salıncakta bulunanlar panik ve korku yaşarken, çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralandığı öğrenilen 6 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların tedavilerinin ardından taburcu olacağı öğrenildi.