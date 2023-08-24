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İzmir'de orman yangını

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Güncel
  • 24.08.2023 15:59
  • Giriş: 24.08.2023 15:59
  • Güncelleme: 24.08.2023 16:05
Kaynak: DHA
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İzmir'de orman yangını
Fotoğraf: DHA

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Urla ilçesinin Ovacık Mahallesi yakınlarındaki ormanda, bugün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozerle karadan müdahale edildi.

Yangın, yaklaşık 1 saatte kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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