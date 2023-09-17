İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü: Arama çalışmalarına ara verildi

İzmir’deki orman yangınına müdahale ederken Tahtalı Barajı’na düşen helikopterdeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 4 kişilik mürettebattan 1 kişiye sağ ulaşılmıştı. Açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Şu an için 3 personelin akıbeti ile ilgili bilgi verecek pozisyona değiliz” dedi. Öte yandan arama çalışmalarına ara verildiği bildirildi.

İzmir’in Menderes ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale eden bir helikopter, su aldığı esnada Tahtalı Barajı’na düştü. 4 kişilik mürettebattan 1 kişiye sağ ulaşılırken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları, günün aydınlanmasıyla beraber yeniden başladı. Günün ilerleyen saatlerinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaya ara verildiği bildirildi.





HELİKOPTER, TAHTALI BARAJI'NA DÜŞTÜ



Güneşin batmasının ardından hava araçlarının bir kısmı geri çekilirken, söndürme çalışmalarına 3 gece görüşlü helikopter devam etti. Helikopterlerden biri ise, su aldığı esnada Tahtalı Barajı’na düştü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangın söndürmede kullanılan bir helikopterin düştüğünü açıkladı.

1 kişinin sağ kurtarıldığı ve kendilerinden haber alınamayan 3 mürettebat için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Yumaklı, “An itibariyle yangın kontrol altına alınmış durumda. Çalışmaları bizde anbean burada takip etmiş olacağız. Şu an için 3 personelin akıbeti ile ilgili bilgi verecek pozisyona değiliz” dedi.

BAKAN YUMAKLI: HELİKOPTERİN YERİ TESPİT EDİLDİ



Dün Adana, Bolu ve Menderes ilçesinde yangınlar çıktığını hatırlatarak konuşmasına başlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Buradaki yangın saat 14.04 sıralarında meydana geldi. Arkadaşlarımız çok kısa sürede müdahale etti. Akşam üzerine doğru Bolu ve daha sonra da Adana Kozan kontrol altına alındı. Burasının da enerjisi büyük oranda düşürüldü ve arkadaşlarımız kısmen kontrol altına alma çalışmalarını gerçekleştirdiler. 9 uçak, 3’ü gece görüşlü olmak üzere 202ye yakın helikopter, 500 personel ve diğer kara araçları ile müdahale edildi. Tabii havanın kararmasıyla beraber gece görüşlü helikopterlerimiz soğutma çalışmalarına devam ettiler. An itibariye bu yangın da kontrol altına alınmış durumda” dedi.

“TOPLAM 4 PERSONEL VARDI”



Saat 23.53 itibariyle helikopterle bağlantının kesildiğini belirten Yumaklı, “Daha sonra arkadaşlarımızın araştırmasıyla birlikte burada bir helikopterin kazaya uğradığı tespit edildi. Daha sonra valimizin koordinesinde; AFAD, UMKE, sahil güvenlik, polis, jandarma burası için seferber oldular. Toplam 4 personel vardı. Bunlardan 3’ü Kırgız, birisi ise Türk uyruklu arkadaşımız. Kırgız uyruklu personellerden bir tanesi kurtuldu ve şu an hastanede ve herhangi bir hayati tehlikesi yok. Gece boyunca helikopteri ve diğer personelleri arama çalışmaları devam etti. Helikopterin bulunduğu yer tespit edildi ancak görüş mesafesi çok düşük olduğu için şu an itibariyle arkadaşlarımız net bir şey söyleyemiyorlar” şeklinde konuştu.

“HELİKOPTERİN KARAYA ÇIKARILMASI İŞLEMLERİ BAŞLAYACAK"



“Bu aşamadan sonra helikopterin karaya çıkarılması işlemleri başlayacak” diyerek sözlerini sürdüren Bakan Yumaklı, "Bununla ilgili ekiplerimiz hazırlıklarını yapıyorlar. Şu anda sayın savcımız ve kaza kırım ile ilgili arkadaşımız burada, onlarda çalışmalarını bitirdiler ve kurtarma çalışmalarının başlaması için start verildi. Ümit ediyoruz ki en kısa sürede tamamlanır ancak burası bir baraj ve dikkatli olmak durumundalar. Çalışmaları bizde anbean burada takip etmiş olacağız. Şu an için 3 personelin akıbeti ile ilgili bilgi verecek pozisyona değiliz” diye konuştu.



Aynı bölgede 2017 yılında yaşanan bir başka helikopter kazası hatırlatılarak, yaşanan bu kazanın oluş şekliyle ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Yumaklı, “Bunların hepsi kara kutu da dahil bütün incelemeler yapıldıktan sonra ortaya çıkacak. Hepsinin aynı özellikte bir sonuç çıkardığını söylemek mümkün değil. Biz en azından bir önceki kazayla ilgili olan bağlantısını bu kazayı inceledikten sonra söyleyebileceğiz. Şu an için bütün yoğunluğumuz helikopteri bulunduğu yerden hızlıca çıkarılmasıyla ilgili. Bütün orman camiasına, yeşil vatanımızı korumak için savaşan bütün kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale eden helikopterin su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düşmesinin ardından yapılan kurtarma çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

İzmir’in Menderes ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınına müdahale etmek için gece saatlerinde çalışmalarına devam eden 3 gece görüşlü helikopterden birisinin su aldığı esnada Tahtalı Barajı’na düşmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 17 saat geride kaldı. Helikopterin yerinin tespitinin ardından bölgeye getirilen kurtarma balonları, yaklaşık 12 metre derinlikte bulunan helikopterin enkazına bağlandı. Hava şartları nedeniyle su dibinde ve üstünde oluşan akıntının görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle çalışmalara ara verildi. Çalışmaların yarın saat 09.00 itibarıyla kaldığı yerden başlayacağı öğrenildi.