İzmir'de oto galeriye silahlı saldırıda 4 tutuklama

İzmir'in Gaziemir ilçesinde geçen hafta oto galeriye pompalı tüfekle ateş açan maskeli şüpheli ve onunla hareket ettikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki oto galerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından, bölgedeki video kaydını inceledi.

İncelemede saldırının, İ.Ö, Y.Ç, A.E. ve N.Ç. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 30 Kasım'da sabaha karşı bir oto galeriye pompalı tüfekle ateş edilmiş, iş yerinin camları kırılmıştı.

Yüzünde maske olan bir saldırganın, otomobillerin arasından iş yerine doğru pompalı tüfekle ateş etmesi, iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülenmişti.