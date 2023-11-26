İzmir'de sağanak yağış: Konak ve Karşıyaka'da deniz taştı, sokaklar su altında kaldı

İzmir'de dün (25 Kasım Cumartesi) etkili olan sağanak yağışın ardından Konak ve Karşıyaka ilçelerinde deniz taştı. Yolları su basarken, bölgedeki çok sayıda işyeri ve apartman su altında kaldı. Alsancak'ta bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü ekiplerinin deniz taşkınından zarar gören yurttaşlara yönelik çalışmaları sürüyor.

BİRGÜN EGE

İzmir'de etkili olan sağanak yağış sonrasında Karşıyaka ve Konak ilçelerinde deniz taştı, yollar su altında kaldı.

Çok sayıda iş yeri, apartman ve dükkanı su bastı.

Kentte gün boyu devam eden yağmur, dün gece geç saatlerde etkisini artırdı. Fırtınanın da başlamasıyla Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi ile Aksoy Mahallesi'nde deniz taştı.

Sahildeki sitelerin bahçeleri suyla dolarken, cadde ve sokaklar da sular altında kaldı.

Çevredeki sitelerin görevlileri siren sesleriyle araç sahiplerini uyardı. Birçok yurttaş, araçlarını su altında kalmadan kurtarmaya çalıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kapalı kanalları açmak için çalışma yaptı.

Su seviyesinin sürekli yükseldiği bildirildi.

Bazı yurttaşların ayakkabılarını çıkarıp yürüdükleri belirtildi.

Fotoğraf: AA

Araçlarının suda kalmaması için çabalayan 2 motorlu kuryenin, başarılı olamayınca motorlarını iple ağaca bağladıkları görüldü.

Şiddetli rüzgarın ardından Karşıyaka Cemal Gürsel Sahil Yolu da tamamen sular altında kaldı. Birçok yeri su basarken, deniz suyunun arka sokaklara kadar ulaştığı görüldü.

İtfaiye ekipleri, yurttaşları araçlarını çekmeleri yönünde uyardı.

KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ'NDE ELEKTRİK KESİLDİ

Konak ilçesinde Kordon Boyu tamamen sular altında kalırken, çok sayıda iş yerini ve apartmanı su bastı. Suların yükselmesi nedeniyle Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanları da sular altında kaldı.

Kıbrıs Şehitleri ile Talatpaşa Bulvarı da deniz sularıyla doldu, bölgede elektrikler kesildi.

Fotoğraf: AA

Sular altında kalan eğlence mekanından çıkamayan müzisyenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, lastik botla müzisyenleri kurtardı.

Müzisyenler, mekanı canlı müzik yaptıkları sırada suların basması nedeniyle mahsur kaldıklarını, itfaiye ekiplerinin botla kendilerini kurtardığını anlattı.

Taşkında zarar gören elektrik trafolarından kaynaklanan bölgesel elektrik kesintileri yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin modellerine göre ikinci bir yükselme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Alınan verilere göre, rüzgârın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesiyle birlikte deniz çekilmeye başlayacak.

TSUNAMİ ETKİSİ YARATTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deniz kabarması olarak adlandırılan durumun bir tsunami etkisi yarattığını ve denizin karadan yüzlerce metre içerilere ilerlediğini belirterek “1200 mesai arkadaşımız, 250 iş makinesi ile geceden beri su tahliyesi yapıyor. Vatandaşlarımızın bu durumdan en az etkilenmesi için İZSU, İtfaiye ve Fen İşleri ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz” dedi.