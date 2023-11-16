İzmir'de seyir halindeki metro, raydan çıkarak duvara çarptı

İzmir’de seyir halindeki metro raydan çıkarak duvara çarptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaşanan kazada herhangi can kaybı yaşanmadığını ve yaralı olmadığını açıkladı.

BİRGÜN EGE

İzmir’in Bornova ilçesinde seyir halindeki metro, Sanayi durağında raydan çıkarak duvara çarptı.

Meydana gelen kazada herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığı belirtildi.

Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği de öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Evka 3 yönünde sefer yapan metro trenimizin son vagonu, Sanayi İstasyonu girişinde raydan çıkmış ve peron duvarına çarpmıştır. Yaralı olmaması en büyük sevincimizdir. Kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatılmıştır. Trenin kaldırılması çalışmaları sürmektedir. Tek hattan işletim, 15 dakikada bir servis olacak şekilde devam etmektedir” denildi.