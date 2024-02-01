İzmir'de, şiddet ihbarına giden polise silahlı saldırı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde aile içi şiddet ihbarına müdahale için gittiği adreste silahla yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. Kendi beylik tabancı ile vurulan polis S.A.'nın, tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı bildirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasından yardım isteyen B.K., evine gelen polis ekibi tarafından emniyete götürülerek ifade verdi. Şikayetçi olmadığı öğrenilen B.K., kendisini evine bırakan polisi çıkan tartışmanın ardından eline geçirdiği tabancası ile vurarak yaraladı.

Olaydan sonra B.K.'nin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda polis memurunu kendisine saldırdığı için vurduğunu belirttiği görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, dün ( 31 Ocak) saat 23.00 sıralarında bir apartmanda meydana gelen olayda, evli olduğu erkek ile boşanma aşamasında olan B.K., iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu erkeğin evine gelmesi üzerine 'KADES' uygulamasından yardım istedi.

Eve gelen polis ekipleri, B.K.'yi alarak Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürdü. Burada ifadesi alınan B.K., şikayetçi olmadı.

B.K.'nin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım / DHA



ULAŞIM OLMADIĞI İÇİN YARDIM İSTEDİ



B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından ulaşım sorunu yaşayacağı gerekçesiyle polis ekiplerinden yardım istedi. Polis otosuna bindirilen B.K. oturduğu adrese götürüldü.

İddiaya göre, B.K. araçtan indiği sırada, kendisini bırakan polisten apartmanı kontrol etmesini istedi. B.K., kapı girişinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı polis memuru S.A.'nın beylik tabancasını aldı. Ardından ateş ederek S.A.'yı belinden vurdu.

Yaralanan polis memuru olay yerinden kaçmaya çalışırken, B.K. ise evine girdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 50 yaşındaki polis memuru S.A.'yı yaralı halde buldu. Sağlık çalışanları tarafından belinden tabanca ile vurulduğu belirlenen S.A., ilk müdahalenin ardından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan polis memuru S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Yapılan araştırmada ise saldırıyı gerçekleştiren kişinin kısa süre önce KADES uygulamasından yardım çağrısında bulunan B.K. olduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.K., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



SOSYAL MEDYADAN 'POLİSİ VURDUM' PAYLAŞIMI



Polis memuru S.A.'yı vurduktan sonra evine giren B.K.'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım ortaya çıktı. B.K. yaptığı paylaşımda, polis memurunun kendisine saldırdığını ve bu nedenle vurduğunu itiraf ettiği sözleri yer aldı. Ayrıca, B.K.'nın paylaşımlarında emniyete götürülerken polis memurlarını çektiği ve emniyette ifade verirken de kaydettiği görüntülerü yayımladığı görüldü.

B.K., açıklamalarında bir süredir antidepresan ilaçları kullandığını da yazdı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis S.A.'nın, tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı bildirildi.