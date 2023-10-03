İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan öğretim görevlisi kadın öldü, erkek arkadaşı yaralandı

İzmir'de öğretim görevlisi Elvin Özütaştan ve erkek arkadaşı Fehmi B. silahlı saldırıya uğradı. Özütaştan hayatını kaybederken, Fehmi B. ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Özütaştan'ın eski erkek arkadaşı polis A.E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde öğretim görevlisi olan bir kadın silahla vurularak öldürüldü, erkek arkadaşı ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Göztepe Mahallesi 100/1 Sokak'ta yürüyen Elvin Özütaştan (42) ile erkek arkadaşı Fehmi B. (46) bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Özütaştan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fehmi B'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği ve Özütaştan'ın eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen polis memuru A.E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.