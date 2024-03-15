İzmir'de soğuk hava deposunda yangın

İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki bir lojistik firmasının soğuk hava deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Güncel 15.03.2024 12:13 Giriş: 15.03.2024 12:13

Güncelleme: 15.03.2024 12:15 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA