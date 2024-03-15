İzmir'de soğuk hava deposunda yangın
İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki bir lojistik firmasının soğuk hava deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Sütçüler Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin hızla büyüdüğü depo bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.