İzmir'de son anket: ‘Tepki’ ve ‘stratejik’ oy tercihleri dikkat çekti

ALF Araştırma’nın yayınladığı son anket dikkat çekti. CHP adayı Cemil Tugay’ın, AKP’li rakibi Hamza Dağ’a 8 puandan fazla fark attığı ankette, farklı partilere oy veren seçmenlerin aday tercihleri öne çıktı.

ALF Araştırma’nın 31 Mart Yerel Seçimleri’ne ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı anketi açıklandı. Ankete göre CHP adayı Cemil Tugay, AKP adayı Hamza Dağ’ın 8 puan önünde.

Anketin sonuçları şöyle:

CHP adayı Cemil Tugay: Yüzde 40,7

Cumhur ittifakı adayı AKP’li Hamza Dağ: Yüzde 32,3

İYİ Parti adayı Ümit Özlale: Yüzde 7,1

DEM Parti adayı (Belirsiz): Yüzde 4,6

Zafer Partisi adayı Naşit Birgüvi: Yüzde 2,2

Diğer: Yüzde 2,5

Kararsız: Yüzde 10,6

İYİ PARTİLİLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ ADAYLARINA OY VERMEYECEK

Ankette dikkat çeken bir diğer ayrıntıysa oy verme tercihleri oldu. Buna göre İYİ Partili seçmenler, partilerinin İzmir adayı Özlale’ye sadece yüzde 38 oranında oy veriyor. İYİ Partililerin yüzde 20,1’i Tugay’a, yüzde 14,3 Dağ’a, yüzde 11,2’siyse diğer adaylara oy vereceğini belirtti. Kararsız İYİ Partililerin oranı da yüzde 16.

DEM PARTİLİLERİN SEÇİMİ

DEM Partililerin yüzde 55,3’yse partilerinin adaylarına oy vermeyi düşünüyor. Ankete göre bu seçmenlerin yüzde Tugay’a 23,3, yüzde Dağ’a 8, yüzde 4 ise diğer adaylara oy vermeyi düşünüyor. Kararsız DEM Partililerin oranıysa yüzde 9.

CHP SEÇMENİ KÜSKÜN MÜ?

Cemil Tugay’ın aday gösterilmemesi üzerine CHP’de tepkilerin yükseldiği belirtilmişti. Bu ankete göre CHP’lilerin yüzde 19,5’i partilerine oy vermeyecek. Ankete katılan CHP’lilerin yüzde 81,5 oranında Tugay’a, yüzde 4,3 Dağ’a, yüzde 3,5’i Özlale’ye, yüzde 0,6’sı DEM Parti adayına, yüzde 2,9’uysa diğer adaylara oy vereceğini belirtti. Kararsız CHP’lilerin oranıysa yüzde 7,2.