İzmir'de suya yüzde 15 zam

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı 7'nci birleşiminde 1 Ocak 2024’ten itibaren suya yüzde 15 zam yapılması kararı alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu idaresinde gerçekleştirilen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı 7'nci birleşiminde belediye iştiraki İZSU'nun 2024 yılı performans ve bütçe görüşmeleri yapıldı.

Meclis oturumunda, kentte kullanılan su oranına 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 15 oranında zam yapılması görüşüldü. Meclis gündemine gelen önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

YENİ TARİFE

1 Ocak tarihinden itibaren konutlarda 0-10 metreküp suyun fiyatı 19,21 liradan 22,09 liraya, 11-20 metreküp suyun fiyatı 24,56 liradan 28,25 liraya, 21 ve üzeri metreküp suyun bedeli ise 45,99 liradan 52,89 liraya yükseltildi.

Atık su bedelinin de eklenmesiyle birlikte İzmirliler konutlarda 0-10 metreküp suyu 33,13 lira, 11-20 metreküp suyu 42,37 lira, 21 ve üzeri metreküp suyu ise 79,33 liradan kullanacak.