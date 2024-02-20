İzmir'de taksicinin sırtına makas saplayan şahıs tutuklandı

İzmir’in Konak ilçesinde, kendisine el atan yolcuya “Aracımı kapattım” diyen taksi şoförünün sırtına makas saplayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Serkan Aksakallı'yı sırtına makas saplayan Mehmet D. tutuklandı.

Önceki akşam meydana gelen olaya göre, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde Mehmet D. (32) isimli kişi “Aracımı kapattım” diyen taksi şoförü Serkan Aksakallı'yı (37) sırtına makas saplayarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Aksakallı'yı hastaneye kaldırdı. Mehmet D. ise gözaltına alındı. Hastanede tedavisi gerçekleştirilen Aksakallı, taburcu olmasının ardından emniyete giderek Mehmet D’den şikayetçi oldu. Zanlı, dün emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili açıklama yapan Aksakallı, “Herkes üzülüyor, biz üzülüyoruz. Geçen taksici bir abimizi, meslektaşımızı öldürdüler. Bugün sıra bize geldi. Biz kimseye kötülük yapmıyoruz. Hizmet ediyoruz. Adamın üstünden makas, ustura, jilet çıktı. Bu adam nasıl bir adam anlamadım. Tedavim sırasında doktor ‘2 cm daha girmiş olsaydı seni yoğun bakıma alacaktık, bir parmakla kurtarmışsınız’ dedi. Bu kasten yaralamadır. Adam öldürmeye teşebbüstür” diye konuşmuştu.