İzmir'de taksiciye saldırı: Yolcu, şoförün sırtına makas sapladı

İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Serkan Aksakallı aracına binmek isteyen M.D. tarafından sırtından makasla yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir taksi şoförü tartıştığı kişi tarafından sırtından makasla yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde bulunan taksi şoförü Serkan Aksakallı (37) aracına binmek isteyen M.D. (32) adlı kişinin makasla yaralaması sonucu hastaneye kaldırıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aksakallı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Emniyete giderek şüpheliden şikayetçi olduğunu belirten Aksakallı, "Geçen taksici bir abimizi, meslektaşımızı öldürdüler. Bugün sıra bize geldi. Tedavim sırasında doktor, 'makas 2 santim daha girmiş olsaydı seni yoğun bakıma alacaktık, bir parmakla kurtarmışsınız' dedi. Bu kasten yaralamadır. Adam öldürmeye teşebbüstür" diye konuştu.

Gözaltına alınan M.D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.