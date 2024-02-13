İzmir'de taksiciyi darbeden saldırgan serbest bırakıldı

İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Kaya Özer'i yumruklayıp darbeden Metehan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir taksiciyi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.A, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis ekiplerince dün yakalanan Metehan A'nın (26) emniyetteki işlemi tamamlandı.

M.A. sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

10 Şubat'ta meydana gelen olaya göre, taksici Kaya Özer, bir kadını müşteri olarak aracına aldı. 100 metre kadar gittikten sonra kadın inmek istediğini belirtip, Özer'den durmasını istedi. Kaya Özer, taksinin arkasından koşarak gelen bir kişinin saldırısına uğradı. Yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan Özer, darp raporu alıp, Gültepe Şehit Mehmet Çelik Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

Taksideki güvenlik kamerasına da yansıyan olaya ilişkin Metehan A, dün gözaltına alınmıştı.

Metehan A'nın polisteki ilk ifadesinde, taksideki kadının sevgilisi değil ağabeyinin 'dini nikahla' birlikte yaşadığı kişi olduğunu belirtip, "Tartıştığımız sırada taksiyi durdurup bindi. Peşinden gittiğim taksinin şoförü Kaya Özer'i durması konusunda uyardım. Ancak, durmayınca öfkelenip, olayı gerçekleştirdim" demişti.

Metehan A'nın hırsızlık, tehdit ve hakaret gibi suçlardan poliste suç kaydının bulunduğu bildirildi.