İzmir'de taraftarlar Karşıyaka Stadı için miting yaptı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir araya gelen taraftarlar, 10 yıl önce yıkılan stadyumun yeniden yapılması için miting yaptı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir araya gelen taraftarlar, 10 yıl önce yıkılan stadyumun yenidn yapılması için miting yaptı.

Stat özlemini dile getirmek isteyen taraftarlar, Karşıyaka İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri arazisinde bir araya gelerek meşale yaktı ve çeşitli sloganlar attı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, taraftarın yıllardır yapılmayan Karşıyaka Stadı için yaptığı etkinliğe Karşıyaka Spor Kulübü yönetimi olarak katıldıklarını söyledi.

Karşıyaka Spor Kulübünün bir eğitim öğretim kurumu olduğunu ifade eden Ergüllü, "Yıllarca birçok gence spor hayatıyla beraber kötü alışkanlıklara bulaşmadan büyüme imkanı sağlamıştır. Birçok milli ve değerli sporcu yetişmesine vesile olmuştur. Burası da bizim okul binamızdır. 10 yıl önce bir sebepten yıkıldı ve biz artık burayı geri istiyoruz. Burada İzmir'in bütün önde gelenleri, büyükleri, sevenleri bize destek olmalı ve Karşıyaka artık stadını geri almalı. Bunun için sizlere büyük iş düşüyor. İnşallah hep beraber bunu başaracağız." diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Karşıyaka sporcuları da stat özlemini dile getirerek, yapılıncaya kadar eylemlerine devam edecekleri söyledi.

Karşıyaka Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı ise yıkılan ve yapılmayan stat için yıllardır mücadele ettiklerini fakat bir sonuç alamadıklarını belirterek, amaçlarının bağcıyı dövmek değil, stat yaptırmak olduğunu kaydetti.

Etkinliğe, CHP ve İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları Cemil Tugay ve Ümit Özlale, AK Parti ve İYİ Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayları İsmail Çiftçioğlu ve Yetkin Hafızoğlu, kulüp yöneticileri ve taraftarlar katıldı.