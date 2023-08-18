İzmir'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kişi öldü

İzmir’in Konak ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan 71 yaşındaki Hüseyin Gökçen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güncel 18.08.2023 07:17 Giriş: 18.08.2023 07:17

Güncelleme: 18.08.2023 07:20 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA