İzmir'de, temizlik görevlisini tehdit edip tokat atan şahsın 5 yıl hapsi istendi

Buca'da hipodromda çalışan temizlik görevlisi İ.G.'ye tokat atan ve işçiyi tehdit eden Melih D., hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İzmir'in Buca ilçesindeki hipodromda çalışan temizlik görevlisi İ.G.'ye tokat atan ve o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenen Melih D., hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



8 Ocak'ta saat 18.00 sıralarında, Şirinyer Hipodromu'nda meydana gelen olayda, temizlik yapıldığı için başka yönden gitmesi konusunda uyarılan Melih D., iddiaya göre, işçilerden İ.G.'nin yanına gelip tehdit etti, küfrederek tokat attı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

3 SUÇLAMAYLA YARGILANIYOR

İşçi İ.G., avukatı ve çalıştığı temizlik firmasının yetkilisiyle Buca Şirinyer Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, savcı, Melih D. hakkında 'basit yaralama', 'basit tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istedi.

İzmir 49'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce iddianame kabul edildi.

İddianamede kamera kayıtlarından da görüldüğü üzere sanığın, İ.G.'ye tokat atmasıyla 'kasten yaralama' eylemini gerçekleştiğini, herkesin duyabileceği ortamda sanığın İ.G.'nin şeref ve saygınlığını sinkaflı küfürlerle zedelediği, son olarak 'seninle görüşeceğiz' sözüyle de tehdit eylemini gerçekleştirdiğine yer verildi.