İzmir'de TIR ile tren çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı

İzmir Ödemiş’ten Torbalı’ya doğru ilerleyen bir tren, yoğun sisten dolayı göremediği TIR ile çarpıştı. Kazada TIR sürücüsünün yaralandığı, durumunun ağır olduğu bildirildi.

Güncel 28.12.2023 13:21 Giriş: 28.12.2023 13:21

Güncelleme: 28.12.2023 13:25 Kaynak: İHA

A- A A+

Fotoğraf: İHA

İzmir'de TIR ile trenin çarpıştığı kazada TIR sürücüsü Ata Mert N. ağır yaralandı. Kaza, bugün saat 11.30 sularında yoğun sisin etkili olduğu Torbalı ilçesindeki Fetrek Çayı yakınlarında meydana geldi. Ödemiş yönünden Torbalı’ya doğru seyir halinde ilerleyen tren, yakınlarında bulunan hemzemin geçitten geçmeye çalışan TIR'a çarptı. Kaza sonrası TIR şoförü Ata Mert N. (26) Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumunun ağır olduğu ifade edildi. Öte yandan TIR kullanılmaz hale gelirken, vinç yardımıyla da raylardan kaldırıldığı öğrenildi.