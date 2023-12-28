İzmir'de TIR ile tren çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı
İzmir Ödemiş’ten Torbalı’ya doğru ilerleyen bir tren, yoğun sisten dolayı göremediği TIR ile çarpıştı. Kazada TIR sürücüsünün yaralandığı, durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaynak: İHA
İzmir'de TIR ile trenin çarpıştığı kazada TIR sürücüsü Ata Mert N. ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 11.30 sularında yoğun sisin etkili olduğu Torbalı ilçesindeki Fetrek Çayı yakınlarında meydana geldi.
Ödemiş yönünden Torbalı’ya doğru seyir halinde ilerleyen tren, yakınlarında bulunan hemzemin geçitten geçmeye çalışan TIR'a çarptı. Kaza sonrası TIR şoförü Ata Mert N. (26) Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Öte yandan TIR kullanılmaz hale gelirken, vinç yardımıyla da raylardan kaldırıldığı öğrenildi.
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