İzmir'de toplu ulaşıma seçim ayarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerel seçimlere yönelik önlemlerini aldı. 31 Mart Pazar günü, belirlenen hatlardaki otobüsler ile raylı sistem araçları 03.30’dan itibaren, yolcu gemileri ise 03.00’ten itibaren seferlere başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN’da, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’ne özel sefer düzenlemeleri yapıldı.

Saat 05.00’te göreve başlayacak sandık görevlilerinin rahat ulaşımı için tüm toplu ulaşım araçları, cumartesiyi pazara bağlayan gece 03.00 ve 03.30’dan itibaren hizmete başlayacak. Seçimin ardından da sandık görevlilerinin güvenli şekilde sandık sonuçlarını teslim ederek ulaşımlarını sağlayabilmeleri için toplu ulaşım hizmeti kesintisiz devam edecek.

ESHOT'TA 172 HATTA SAAT DÜZENLEMESİ

ESHOT Genel Müdürlüğü otobüsleri, seçim günü tüm hatlarda hizmete devam edecek. Ana arterleri kullanan 172 hatta ise sefer başlangıç saati, cumartesiyi pazara bağlayan gece 03.30 olarak düzenledi. Baykuş hatlarının (910 Gaziemir-Konak, 920 Çiğli-Konak, 930 Bornova-Konak, 940 Buca-Konak, 950 Balçova-Konak) yanı sıra ilçe seçim kurulları ile bağlantılı 22 otobüs hattı da 1 Nisan Pazartesi sabahına kadar çalışacak. Sefer ve saat bilgilerine, ESHOT Mobil uygulamasından ya da eshot.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

METRO VE TRAMVAY GÜN BOYU ÇALIŞACAK

İzmir Metro A.Ş.’nin işlettiği metro ve tramvay hatlarında da seferler gün boyu devam edecek. Sefer aralıkları, izmirmetro.com.tr adresinden ve işletmenin sosyal medya hesaplarından görülebilir.

İZBAN’DA 14 EK SEFER

İZBAN’da ise seçim nedeniyle 14 ek sefer planlandı. Ek trenler, 03.30’da Tepeköy, Aliağa ve Alsancak istasyonlarından iki yöne de çıkış yapacak. 04.30’da ise Tepeköy ve Aliağa’dan kalkacak trenler Alsancak’a hareket edecek. Ayrıntılı bilgiye izban.com.tr ve İZBAN sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

İZDENİZ GEMİLERİ RİNG YAPACAK

İZDENİZ yolcu gemileri de pazar gecesi 03.00 itibariyle Konak-Karşıyaka ve Karşıyaka-Alsancak iskeleleri arasında ring yapmaya başlayacak. Gemiler, 1 Nisan Pazartesi ise 23.30’ dan 06.30’a kadar Karşıyaka-Alsancak ve Karşıyaka - Konak iskeleleri arasında hizmet verecek. Ayrıntılı bilgi, izdeniz.com.tr’de ve İZDENİZ sosyal medya hesaplarında görülebilir.