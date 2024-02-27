İzmir'de üniversite öğrencisi bıçaklı kavgada öldürüldü

İzmir'de üniversite öğrencisi Nebi Özdemir, tartıştığı O.G. tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O.G. ise yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Nebi Özdemir bıçaklı kavgada öldürüldü.

Olay, dün saat 16.50 sıralarında Sarıyer Mahallesi 5714/42 Sokak'ta meydana geldi. Gaziantep'ten gelen Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Nebi Özdemir, sokakta O.G. (19) ile karşılaştı. İddiaya göre kız arkadaşı meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

O.G., yanında getirdiği bıçakla Özdemir'i iki bacağından ve göğsünden bıçakladı. Özdemir aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, şüpheli O.G., olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Özdemir, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan O.G., daha sonra Güzelbahçe ilçesinde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.