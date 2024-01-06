İzmir'de üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci, evinde ölü bulundu. Bebeci’nin ölümü şüpheli bulundu, otopsi için morga götürüldü.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Urla ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan Bebeci'den haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, üniversite öğrencisi Bebeci'nin hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bebeci'nin cansız bedeni incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.