İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapurların yanı sıra yolcu gemisi seferlerimiz de saat 15.15 itibariyle iptal edilmiştir" ifadesi kullanıldı.