İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

İzmir'de iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı. İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Tüm seferlerimiz program dahilinde uygulanmaya devam edecektir" denildi.

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle dün 21.30'da yolcu ve arabalı vapur seferlerinin geçici olarak durdurulduğu anımsatıldı.

Seferlere yeniden başlandığı belirtilen açıklamada, "Tüm seferlerimiz program dahilinde uygulanmaya devam edecektir" ifadesi kullanıldı.