İzmir'de yem karma makinesine kapılan bekçi yaşamını yitirdi

İzmir'de ailesine ait çiftlikte yem karma makinesinin şaftına kapılan 30 yaşındaki İbrahim Aydemir, hayatını kaybetti. Aydemir'in Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde kendisini yem karma makinesinin şaftına kaptıran 30 yaşındaki bekçi İbrahim Aydemir, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Aydemir (30), Çırpı Mahallesi'ndeki ailesine ait çiftlikte sıvı gübre atmak istediği sırada dengesini kaybedip kendisini yem karma makinesinin şaftına kaptırdı.

Yardıma gelen arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, Aydemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

İbrahim Aydemir'in Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olduğu öğrenildi. Aydemir'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.