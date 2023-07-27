İzmir'de zam isyanı: Bu açlığı kabul etmiyoruz

CHP İzmir İl Başkanlığı, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, ‘hayat pahalılığı ve emeklilere yapılan düşük zamları protesto etti. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “AKP iktidarına karşı CHP meydandan ayrılmayacak, bu büyük kavgada bugün olduğu gibi hep yanınızda olacak. Bugün bir başlangıçtı ve emekli, işçi, gençler, kadınlar ve hakkı yenen herkes hakkını alana kadar, daha fazla ses çıkarmaya, eylemlerimizi arttırmaya devam edeceğiz” dedi.

İzmir'in Konak Meydanında bugün bir araya gelen emekliler, işçiler ve yurttaşlar AKP iktidarını eleştirdi.

Yurttaşların açtıkları “Peynirsiz,Zeytinsiz, Çaysız kahvaltıyı biz biliriz”, “Vergilere yüzde 200 emekliye yüzde 25 adaletiniz bu mu?”, “Gabar'daki petrol ne zaman gelir”, “Saray'a var emekliye yok mu?”, “Yokluk vatadaşın fıtratında mı var?”, “Söyleyecek sözümün yaşayacak günümüz var”, "Emekliye zammı dış güçler mi yaptı?" yazılı dövizler dikkat çekti.

Mitingin açılış konuşmasını CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yaptı.

Aslanoğlu konuşmasında şunları söyledi:

““Bir hak mücadelesinde daha sizlerle Birlikte olmaktan onur duyuyorum. Seçim bitene kadar emeklinin, asgari ücretlinin kapısında yatan, vaatlerle, yalanlarla oy almaya çalışan AKP, Seçim bitince hemen emeklinin sırtına bastı, cebindeki üç kuruşu aldı, vergilerle, hayat pahalılığıyla birlikte emekliyi sefalete terk etmekten çekinmedi. Aslında AKP’nin ve Sarayın gerçek yüzü bu. Zorda olandan, darda olandan, yokluk çekenden, geçinmekte zorlanan milyonlardan kuruş kuruş almak. Aldıklarını yandaşa dağıtmak. Hoş artık kuruş kuruş değil beşer altışar alıyorlar halkın cebinden. Yediler, yediler yediler. Har vurup harman savurdular. Saltanat sürüyorlar. Sonra para bitti, eller cebe. Sattılar sattılar yediler. Hiçbir şey bırakmadılar. Gördük ki en son veresiye yiyorlarmış. Borçlarını ödeyemiyorlar. Veresiye defterlerini kapatmıyor bu iktidar. Anlaşılan borçlara karşı İzmir limanını verecekler. Belli de gizliden verdiler bile. Hayırsız evlat babadan aklan ne varsa satıp yermiş. Aileden habersiz gizli gizli satıp yermiş. Bunların ki o hesap.

“YİYİN EFENDİLER YİYİN”

Bunlar kendilerine 1000 odalı saray yaptırdılar. Doydular mı , hayır. Doymaz bunlar. Sonra canım okluk koyunda, ağaçları keserek kendilerine yazlık saray yaptırdılar. Utanmadan sizin için yaptırdık dediler. Okluk koyunda denize girmemize izin vermiyorlar. Allah’ın denizine girmemize izin vermiyorlar. Doydular mı, hayır. Doymaz bunlar. Gittiler Ahlatta kışlık saray yaptırdılar. Saray üstüne saray yaptıranlar Şimdi gelmiş motorlu taşıtlar vergisini 2 kez vereceksin diyorlar. Vatandaşın zorla çok eskiden aldığı arabayı da satsın istiyorlar. Şimdi olsa asla alamaz zaten. Bir araba olmuş 1 milyon nereye alınıyor. Mazot benzin 30 TL’yi geçti. Bir günde yüzde 20 zam yapıyorlar. İstiyorlar ki eskiden alınan emektar arabalardan da insin emekli memur. Siz inin arabalarınızdan. Bizim vergilerimiz ile bindiğiniz arabalardan inin. Hemen inin. Tasarruf ise siz yapın. Türkiye’de 115 bin kamu aracı bulunurken bu rakam Fransa’da 65 bin, İtalya’da ise 29 bin...Ne fazlanız var onlardan, hemen inin arabalardan. Acı reçeteymiş , sen neden içmiyorsun paradan para kazana azınlık, hem dövizden hem de faizden kazansın diye uydurulan Kur Korumalı Mevduat hesaplarından yeterince para kazanmasınız mı ? Yiyin efendiler yiyin. Günlük 15 milyon lirayı aşan saray masrafı var diyorlar. Bu han-ı yağma sizin”

“SES ÇIKARMAYA, EYLEMLERİMİZİ ARTTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bu adaletsizliği yenmek ve hakkımızı almak için tek yol var. O yol birlikte mücadele etmektir. Birlikte yürümek, birlikte başkaldırmak ve tek yürek olmaktır. Halkımız bu zulme karşı asla yalnız yürümeyecek. Seçim sonrası ona yine sırtını dönen AKP iktidarına karşı CHP meydandan ayrılmayacak, bu büyük kavgada bugün olduğu gibi hep yanınızda olacak. Bugün bir başlangıçtı ve emekli, işçi, gençler, kadınlar ve hakkı yenen herkes hakkını alana kadar, daha fazla ses çıkarmaya, eylemlerimizi arttırmaya devam edeceğiz. Size söz, hakkınızı alacağız. Size Söz Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz”

“BU AÇLIĞI KABUL ETMİYORUZ. MUTFAĞIMIZDA TENCERE KAYNATAMIYORUZ”

Başkan Aslanoğlu’nun ardından Emekli yurttaş Vecihe Biçer, açlık koşullarında yaşamaya mahkûm edilmelerine tepki göstererek "Bu açlığı kabul etmiyoruz. Mutfağımızda tencere kaynatamıyoruz. Avrupa'daki yaşıtlarımız tatilden tatile koşarken... Ülkemizin bereketli topraklarında soğana, patatese hasret kalıyoruz. Açlık ve yoksulluk rakamları ortada. Ev kiraları aldı başını gidiyor. Maaş zamları daha cebimize girmeden temel gıda fiyatları kat kat artıyor. Krizin sorumlusu biz değiliz, faturasının da biz ödemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

“EMEKLİLER HER GÜN AÇ. HANGİ GÜN DOYDU Kİ!”

Bir başka emekli yurttaş Tamer Turan de emeklilerin yaşadıkları zorlukları anlatarak, "Emekliler her gün aç. Hangi gün doydu ki! Daha gün Karadeniz'de gaz bulduk. Gabar'da petrol bulduk. Seçimden sonra hepsi unutulup gidiyor. Aynı emekliler gibi” dedi.

“EMEKLİLERİN ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA BİR ÜCRETE BOYUN EĞDİRİLMEK İSTENMESİ KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİLDİR”

Tüm Emekli-Sen Narlıdere İlçe Başkanı Veli Karabulut ise “Hepimiz biliyoruz ki ülkeyi sosyal ve siyasal krize sürükleyenler bu krizin faturasını hem emeklilere hem de yoksullara ödetmek istiyorlar. Başta temel gıda maddeleri olmaz üzere bir çok alanda her şeyin zamlandığı bir süreçte emeklilerin asgari ücretin altında bir ücrete boyun eğdirilmek istenmesi kabul edilebilir bir şey değildir” diye konuştu.

ÇINAR: ZAFER MEYDANLARDA KAZANILIR

Eylemde son konuşmacı olan DİSK Emekli-Sen MYK Üyesi Ercan Çınar, birlikte mücadele çağrısı yaparak şunları söyledi:

"Emperyal güçler ve ülkedeki işbirlikçileri, uzun yıllardan beri içine düştükleri ekonomik ve siyasi buhranın yükünü işçi sınıfı ve emeklilere yüklediler. Ülkeyi talan edenler, emekçileri ve emeklileri mağdur durumda bıraktılar. DİSK Emekli-Sen geçtiğimiz hafta Türkiye'nin her yerinde kızıl önlüklerini giyerek emeklilere yapılan bütün haksızlıklara karşı koydular. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Zafer sokaklarda, meydanlarda kitlesel güçlerle birleşe birleşe kazanılır. Armudun sapı üzümün çöpü demeden bütün siyasi partileri, sendikalar ve STK'lar bir araya gelmek zorundalar."

"HALKIMIZLA BERABER SOKAKLARDA VE MEYDANLARDA DA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Mitingin sonunda yapılan zamları gazetecilere değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, "Türkiye seçimlerden sonra farklı bir döneme girdi. İktidar seçimlere girerken bazı vaatler vermişti fakat bu sözleri tutmak yerine vatandaşları daha fazla zamla daha fazla vergi ile daha da ezdikleri bir döneme girmiş olduğumuzu göstermiş oldular. Bizler de CHP'li milletvekilleri oalrak sadece mecliste değil getirdikleri ek bütçeye karşı gece yarılarına kadar orada gösterdiğimiz direnişle değil artık halkımızla beraber sokaklarda ve meydanlarda da olmaya devam edeceğiz. Buradan akbelene de selam göndermek istiyorum. Nerede bir hak savunucusu varsa nerede bir haksızlık varsa orada CHP olmaya devam edecek. Bu yüzden de bugün İzmir'de hep beraber sadece emeklilerle değil işçilerle, gençlerle, kadınlarla beraber bu üst üste gelen zamlara beşli çeteye geldiğinde bolluk gösteren ama halka geldiğinde her seferinde yeni bir zam gösteren emeklere geldiğinde kendi vaatlerinden kaçan iktidara karşı protesto hakkımızı kullanmaya geldik" diye konuştu.