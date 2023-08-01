İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırı

İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırıda konsolosluk çalışanı Türk vatandaşı bir kadın ağır yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan İsveç Konsolosluğu’nda silahlı saldırıya uğrayan konsolosluk çalışanı kadın yaralandı.

Saldırının vize başvurusu talebi gerçekleştirilmeyen yabancı uyruklu şahıs tarafından yapıldığı öğrenildi.

Olay, saat 12.45 sıralarında Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan İsveç Konsolosluğu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zihinsel engelli olduğu öne sürülen Z.Ö., elindeki tabancayla E.T. adlı kadına ateş etti. Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, silahlı saldırgan Z.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan kadın ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. Konsolosluğa gelen Z.Ö.’nün burada vize başvurusu talebinde bulunduğu ve bu talebin gerçekleştirilmediği gerekçesiyle saldırıyı yaptığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konak ilçesindeki İsveç Konsolosluğu'na yapılan saldırıyla ilgili İzmir Valiliği bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz Konak ilçesinde, 01.08 2023 günü saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."