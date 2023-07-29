Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, saat 16.00 sıralarında, orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı.

Güncel
  • 29.07.2023 16:50
  • Giriş: 29.07.2023 16:50
  • Güncelleme: 29.07.2023 20:25
Kaynak: DHA
Abone Olgoogle-news
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: DHA

İzmir'de henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangın kontrol altına alındı.

Ildır Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 7 helikopter, 23 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 2.5 saatte kontrol altına alındı.

BirGün'e Abone Ol