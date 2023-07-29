İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Çeşme ilçesinde, saat 16.00 sıralarında, orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
İzmir'de henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangın kontrol altına alındı.
Ildır Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 7 helikopter, 23 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 2.5 saatte kontrol altına alındı.