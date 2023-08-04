İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir’in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.40 sıralarında Kınık ilçesi Kalemköy mevkiinde çıktı. 10 dakika içinde harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 5 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahaleye başladı.

Ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde alevlerin saat 21.00 itibarı ile kontrol altına alındığı bildirildi.