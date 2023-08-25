İzmir Enternasyonal Fuarı 92’nci kez kapılarını açıyor

İzmir Enternasyonal Fuarı, 92. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 1-10 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlenecek fuarın teması ise ‘Gençlik’ olacak.

Yılmaz YÜREKLİ

Bu yıl 92. kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), İzmir’in ‘2026 Avrupa Gençlik Başkenti Finalisti’ olmasına özel ‘Gençlik’ teması ile 1 - 10 Eylül tarihleri arasında Kültürpark’ta ziyaretçilerini ağırlayacak. İEF’te, konserler, tiyatro, sinema gösterimleri ve birçok eğlenceli etkinlik katılımcılarla buluşacak. Fuarın giriş ücretleri; tam 13 TL, öğrenci 5 TL olarak belirlendi.

92’nci İEF basın toplantısında konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer fuarın tarihi serüveninden bahsetti.

Soyer, “Bugün 92’nci yılında gençlik temasıyla başlamamızın çok temel bir gerekçesi var. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına elbette gençlerle birlikte girmek istiyoruz. Gençler heyecanlarını, yeteneklerini, meziyetlerini, umutlarını tekrar burada büyütsünler, birbirlerinden ilham alsınlar istiyoruz. .Fuarın teması gençlik ama hedefi umuttur. Umuda çok ihtiyacımız var. Diliyorum ki umutsuzluk ve karanlık rüzgârlarını geride bıraktırır” diye konuştu.

İzmir, Avrupa Gençlik Forumu tarafından her yıl düzenlenen bir etkinlik olan ‘Avrupa Gençlik Başkenti’ programı için 2026 yılında adaylığını koymuş ve finale kalan 5 Avrupa kentinden biri olmuştu. Fuar’ın bu yılki teması olan ‘Gençlik’ İzmir'in 2026 Avrupa Gençlik Başkenti adaylığı ile paralellik göstererek, gençlerin vizyonunu ve enerjisini ön plana çıkarmayı hedefliyor.

ÇOK SAYIDA ETKİNLİK ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK

Fuar’ın vazgeçilmezi olan Çim Konserleri, Rock&More Sahnesi ve Mogambo Geceleri’nde, onlarca sanatçı sahne alacak. Bu yıl özel olarak hazırlanan gençlik alanında sivil toplum kuruluşları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik çalışmalarıyla ilgili birimleri ve spor kulüplerinin stantları yer alırken macera parkuru, zipline, müzik ve dans gösterileri, ünlü sporcuların söyleşileri, sokak basketbolu gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

Atatürk Açıkhava Tiyatrosu etkinlikleri, İBB Şehir Tiyatroları Oyunları, gençlik temalı filmler, teknoloji, kültür, sanat ve eğlenceye kadar her kesimden her yaş grubuna hitap eden çok sayıda etkinlik ziyaretçilerle buluşacak. Başka Bir Tarım Mümkün Etkinlik Sahnesi’nde, akademisyenlerin ve uzmanların konuşmacı olarak yer aldığı söyleşilerde, beslenme alışkanlıklarından sağlığa kadar farklı bakış açılarıyla tarım konuşulacak.

AÇILIŞ KORTEJİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLACAK

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışı töreni öncesinde kortej yürüyüşü düzenlenecek. Fuarın coşkusunun İzmirlilerle buluşacağı, birbirinden renkli gösterilere sahne olacak kortej, 1 Eylül günü saat 18.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak. Kortejde bir araya gelecek çok sayıda İzmirli, Kültürpark Lozan Kapısı’na kadar yürüyerek açılış coşkusuna ortaklık edecek.