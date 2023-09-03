İzmir Enternasyonal Fuarı devam ediyor

Gençlik temasıyla düzenlenen 92. İzmir Enternasyonal Fuarı, devam ediyor. Fuarın ikinci gününde Çim Konserleri’nde Teoman, Rock&More Sahnesi’nde Gaye Su Akyol sahne alırken Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’nda ise İzmir Aşkına Müzikali sahnelendi.

BİRGÜN EGE

İzmir’in Avrupa Gençlik Başkenti finalistliğine özel olarak “Gençlik” temasıyla düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, sanat ve eğlence dolu etkinlikleriyle misafirlerini ağırlıyor.

Uzun yıllardır fuarın vazgeçilmezi olan Çim Konserleri’nin ikinci konuğu Teoman oldu..

Çim Konserleri Sahnesi’nde; 3 Eylül’de Serdar Ortaç, 4 Eylül’de Volkan Konak, 5 Eylül’de Sibel Can, 6 Eylül’de Yüzyüzeyken Konuşuruz, 7 Eylül’de Funda Arar, 8 Eylül’de Athena, 9 Eylül’de Tan Taşçı, 10 Eylül’de ise Haluk Levent sahne alacak. Konserler saat 21.00’de başlayacak.

Rock&More Sahnesi’nin ilk konuğu ise Gaye Su Akyol oldu.

Bir önceki albümüne de adını veren “İstikrarlı Hayal Hakikattir” şarkısıyla konsere başlayan Akyol, .İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 92 yıllık tarihini hatırlatarak, “Türkiye’de istikrarlı olan nadir şeylerden biri. Geçen 92 yılda kimler gelmiş kimler geçmiş, Zeki Müren, Müzeyyen Senar. Çok mutluyuz bugün burada sizinle olduğumuz için. İzmir’in tadı ve havası her zaman bambaşka güzel. İyi ki birlikteyiz iyi ki varsınız” dedi.

Kültürpark 3 No’lu Hol önünde yer alan Rock&More Sahnesi de 3 Eylül’de Onur Özdemir, 4 Eylül’de Mary Jane, 5 Eylül’de Eypio, 6 Eylül’de Mavi Gri, 7 Eylül’de Ufuk Beydemir ve 8 Eylül’de Mengene’yi müzikseverlerle buluşturacak. Konserlerin başlama saati 20.00 olacak.

MOGAMBO’DA SAHNE MİRKELAM’IN

Mogambo Geceleri’nde de Fuar boyunca müzik durmuyor. İlk gecesinde Rubato’yu ağırlayan Mogambo’da ikinci günde sahnede Mirkelam vardı. Mogambo’da Fuar boyunca müzik durmayacak, Cem Adrian 3 Eylül, Ayta Sözeri 4 Eylül, Emre Altuğ 5 Eylül, Fatih Erkoç 6 Eylül, Yaşar 7 Eylül, Birsen Tezer 8 Eylül ve Hüsnü Arkan 9 Eylül günü Mogambo’da sahne alacak.

İzmir’in tarihini anlatan İzmir Aşkına Müzikali, Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu`nda sahnelendi. Müzikal, İzmir tarihine iz bırakmış isimlerin anlatıldığı senaryosunun yanı sıra etkileyici dans performansı ve kostümleriyle büyük beğeni kazandı.

Atatürk Açık Hava Tiyatrosu etkinliklerinde ise 3 Eylül’de Uğur Aslan – Afara, 4 Eylül’de Sunay Akın & Nihat Sırdar – Sivrisinek Dedin De Aklıma Geldi, 5 Eylül’de Kaan Sekban - İlerler Temiz gösterileri gerçekleşecek. Gösteriler saat 21.00’de başlayacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı, 10 Eylül tarihine kadar teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle İzmirlileri karşılayacak. Fuarın giriş ücretleri; tam 13 TL, öğrenci 5 TL olarak belirlendi. Kültürpark’ın tüm kapılarından giriş-çıkış yapılabilecek ve Fuar etkinlikleri 16.00 - 23.00 saatleri arasında düzenlenecek.