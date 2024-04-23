İzmir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

İzmir genelinde, bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği uyarısı yapılarak, dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi İzmir genelinde kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Açıklmaya göre İzmir genelinde, bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "İl genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) esmekte olan rüzgarın bugün akşam saatlerinden, yarın akşam saatlerine kadar il genelinde güney ve güneybatıdan yer yer fırtına (70-80 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir" denildi.

Açıklamada, fırtınayla ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.