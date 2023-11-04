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İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

İzmir Dikili'de makilik alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Güncel
  • 04.11.2023 14:05
  • Giriş: 04.11.2023 14:05
  • Güncelleme: 04.11.2023 14:07
Kaynak: AA
İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda yangın çıktı
Fotoğraf: AA

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gazipaşa Mahallesi'nde sitelere yakın bir konumda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına 2 helikopter ile havadan da müdahale ediliyor.

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