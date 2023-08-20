İzmir İYİ Parti Karabağlar teşkilatında bir grup istifa etti

İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı üyesi bir grup, yaptıkları açıklamayla partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

İzmir'de İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı üyesi bir grup, yaptıkları açıklamayla partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer, yaklaşık yedi aydır Karabağlar ilçe yönetiminde ‘Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan’ı olarak görev yapan Özlem Keser önderliğinde bir açıklama gerçekleştirdi. Görevden haksız şekilde alındığını savunan Keser şöyle konuştu:

“Hiçbir gerekçe sunulmadan bir mesajla görevden alınıyorum. Seçim zamanında ve kongrelerde arkadaşlarımızla ilçe başkanımızın partimizin yanında olduk ama hiçbir şekilde partimiz bizim yanımızda olmadı. İl başkanımızla defalarca görüştük. Maalesef ki bir sonuç alamadık. Milletvekillerimiz hiçbir şekilde ilgilenmedi. Her zaman her şartta onların yanında olduk. Partimiz kısacası bizi sahipsiz bıraktı. Çok üzgünüz ama sonuç bu."

İYİ Parti Karabağlar’dan yaklaşık 200 kişinin ayrılacağı iddia edildi.