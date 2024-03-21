İzmir-Midilli Hattı'nda düzenli seferler için tarih belli oldu

İzmir’in Alsancak Limanı'ndan İzmir-Midilli Hattı'na ilişkin bilgi veren İZDENİZ A.Ş. Genel Müdürü Ümit Yılmaz, 2022 yılı yaz sezonu ile ilk kez gerçekleştirilen İzmir'in Alsancak Limanı'ndan Midilli seferlerine 2024 yılında da 'Rotamız Midilli' sloganıyla devam edileceğini belirtti. Yılmaz, "9 ve 12 Nisan'da düzenleyeceğimiz bayram özel seferlerinden sonra 3 Mayıs'ta düzenli sefer programımızı başlatıyoruz" dedi.

Türkiye'den Sakız, Midilli, Rodos, Samos, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos, Simi olmak üzere 10 Yunan adasına kapıdan 7 günlük vize uygulamasının başlamasına sayılı günler kaldı.

Nisan ayı itibarıyla başlaması beklenen sezonun; Ayvalık'tan Midilli'ye, Çeşme'den Sakız'a, İzmir'den Midilli'ye, Seferihisar'dan Samos'a, Kuşadası'ndan Patmos ve Samos'a, Bodrum'dan Kalimnos, Kos, Leros, Patmos, Symi, Rodos ve Samos'a, Turgutreis'den Kalimnos, Leros ve Kos'a, Datça'dan Kos, Rodos, Simi'ye, Marmaris ve Fethiye'den Rodos'a, Kaş'tan Meis'e tarifeli ve charter seferler düzenlenecek.

İzmir'in Alsancak Limanı'ndan İzmir-Midilli Hattı'na ilişkin bilgi veren İZDENİZ A.Ş. Genel Müdürü Ümit Yılmaz, hattın 2024 yılı sefer programının nisan ayı itibarıyla uygulamaya geçmesinin beklediğini belirtti. 2022 yılı yaz sezonu ile ilk kez gerçekleştirilen İzmir'in Alsancak Limanı'ndan Midilli seferlerine 2024 yılında da 'Rotamız Midilli' sloganıyla devam edileceğini söyleyen Yılmaz, "9 ve 12 Nisan'da düzenleyeceğimiz bayram özel seferlerinden sonra 3 Mayıs'ta düzenli sefer programımızı başlatıyoruz" dedi.

“SEFER SAYISINI HAFTADA 2'YE ÇIKARDIK”

İzmir'den deniz yoluyla uluslararası yeni bir hat açılmasının denizcilik sektörü açısından önemli olduğunu söyleyen Yılmaz, "Deniz taşımacılığı ile turizmi teşvik etmek hedefi doğrultusunda 2 yaka arasında karşılıklı ticaret ve turizm alanlarına kazanç sağlanmasına örnek olan seferlerimiz, 2023 yılında oldukça ilgi gördü, doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı. Gösterilen bu yoğun ilgi ve 2024 yılında 10 Yunan adası için tekrar hayata geçirilmesine karar verilen kapı vizesi uygulaması göz önünde bulundurularak İzmir-Midilli hattında sefer sayısını da haftada 2'ye çıkardık. Bu yıl Midilli Adası'na her çarşamba ve her cuma Alsancak Limanı kalkışlı seferlerimiz olacak. Kapı vizesi ile ilgili seyahat koşulları henüz netlik kazanmamış olup, süreç yakından takip ediliyor. İZDENİZ A.Ş. olarak kapı vizesi uygulamasını kendi bünyemizde yürütecek ve uygulama hakkında yolcularımız için gerekli bilgilendirmeyi yapacağız" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ, YOLCU SAYISINI 3 KATINA ÇIKARMAK"

İZDENİZ A.Ş. çalışanları olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında, Türkiye bayraklı bir yolcu gemisi ile uluslararası sularda sefer yapmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Yılmaz, "2024 yaz sezonunda Midilli'ye düzenleyeceğimiz 41 sefer ile hedefimiz, yolcu sayısını 3 katına çıkarmak. İZDENİZ A.Ş. olarak gençlere, çocuklara özel sağladığımız indirimler, sunduğumuz kaliteli ulaşım hizmeti ve konfor sayesinde güzel bir yaz sezonu geçireceğimizi düşünüyoruz" dedi.

“İKİ TARAFIN KAZANACAĞI BİR İŞ BİRLİĞİ BEKLİYORUZ”

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de "Ülkemiz Ege kıyıları ve Yunanistan Ege Adaları arasında turizm ve ticarette iki tarafın kazanacağı bir iş birliği bekliyoruz. Sadece Türk vatandaşlarının tek taraflı olarak adalara seyahati söz konusu olmamalı. Adalardan buraya seyahatin teşvik edilmesi konusunda çalışmalar yapılmasını arzu ediyoruz. Bunun için de hükümetimiz, bizler, sivil toplum kuruluşları hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Deniz Ticaret Odası'nın verilerine göre, yurttaşların Yunan adalarına yönelik gösterdiği ilgi, yeni hatları ve pazara yeni oyuncuların girmesini gündeme getirdi. Buna göre, İDO'nun Kuşadası ve Seferihisar'dan Samos'a sefer düzenleyeceği, Aliağa-Midilli hattı gibi yeni hatlarda sefer hazırlıklarına devam ettiği belirtildi.