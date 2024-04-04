İzmir Newroz'una katılan 21 kişi gözaltına alındı

İzmir'de 17 Mart'ta yapılan Newroz kutlamalarında 21 kişi "suç unsuru slogan attıkları ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası" suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 11'i serbest bırakıldı, 10 kişinin işlemleri ise devam ediyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) İzmir'de düzenlediği Newroz kutlamasında 21 kişi "suç unsuru slogan attıkları ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası" suçlamasıyla gözaltına alındı.

DEM Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Newroz etkinliğinde "suç unsuru slogan attıkları ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası" yaptıkları suçlamasıyla 21 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Gündoğdu Meydanı'nda 17 Mart'ta gerçekleştirilen Nevroz kutlamasıyla ile ilgili kamera kayıtlarında yaptığı incelemede, biri çocuk olmak üzere 21 kişinin etkinlik sırasında slogan attığını tespit etti.

Şüphelilerden bazılarının ayrıca sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar da incelendi.

Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

Bir kişi emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 10 kişiden biri savcılıktaki işlemlerinin ardından, 9'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer kişilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.