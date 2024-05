İzmir sanata doyacak

Kültür Sanat Servisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirli sanatseverlere mayıs ayında yine renkli bir sanat programı sunuyor. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) yazı müjdeleyen ay içinde birbirinden güzel konser ve sergilere ev sahipliği yapacak.

Mayıs ayı konserleri Borusan Quartet'in “Oda Müziğinde Alman Romantizmi” adlı konseriyle başladı.

Işın Karaca 65 kişilik senfoni orkestrasıyla 4 Mayıs'ta The Best in Symphonic albümünün ilk konserini verecek.

Arya Su Gülenç Piyano Resitali 7 Mayıs saat 20.00'de yapılacak.

9 Mayıs’ta saat 20.00’de ise Joanna Goodale (piyano), Sokratis Sinopoulos (kemençe) ve Derya Türkan'ın (kemençe) katılımıyla Barok Türküleri konseri var.

Ümit İşgörür (Çello) ve Özgür Aydın’ı (Piyano) dinleme fırsatı bulacağımız Çello Piyano Resitali, 14 Mayıs saat 20.00`de gerçekleştirilecek. 15 Mayıs'ta ise AASSM, İlkhan Aydoğmuş Kontrbas Resitali’ne ev sahipliği yapacak.

14 Mayıs'ta Leyla Gencer'i Anma Konseri, 19 Mayıs'ta Gençler Sahne Sizin Etkinliği, 20-26 Mayıs'ta İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali, 27 Mayıs'ta İzmir Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Konseri, 28 Mayıs'ta Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi Konseri, 29 Mayıs'ta TPKD İzmir Korolar Konseri yapılacak.

15 Mayıs'ta Olten Filarmoni Orkestrası konseri dinleyicilerle buluşacak. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 3-10-17-24-31 Mayıs'ta AASSM konserleriyle sezonunu tamamlayacak.

AASSM, ayrıca 3-26 Mayıs Ayşegül Güngören Mud-RA Seramik Sergisi’ne, 6 Mayıs-2 Haziran Karikatürcüler Derneği İzmir Temsilciliği Uluslararası Yaşar Kemal Portre Karikatürleri Sergisi’ne, 27 Mayıs–7 Haziran İzmir Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Yıl Sonu Sergisi’ne kapılarını açacak.