İzmir Şehir Hastanesi'nde ücretini alamayan 2 işçi intihar girişiminde bulundu

İzmir’de Bayraklı Şehir Hastanesi bugün açıldı. Hastanenin inşaatında çalışan işçiler, kötü çalışma koşulları sebebiyle ve ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin işçileri ikna ettiği öğrenildi.

BİRGÜN EGE

İzmir’de Bayraklı Şehir Hastanesi bugün hasta kabulüne başladı. İnşaatı süreci boyunca kötü koşullar ve haklarını alamayan işçiler bugün de eylem gerçekleştirdi.

Türkerler Holding'in, Gama ile ortak yürüttüğü inşaattın taşeron firmalarından biri olan Hakbey’de çalışan 45 işçi, bugün eylem gerçekleştirdi. İşçiler, ücretlerinin bir süredir ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları sebebiyle hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Hastanenin bahçesine işçileri ikna etmek için polis ekipleri gelerek işçileri ikna ettiği öğrenildi.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) Başkanı Hasan Kırlangıç, hastanenin yapımında işçi çalıştıran taşeron firma Hakbey’in Türkerler Holding’den hak edişini almadığı için işçilere ödeme yapılamadığını söyledi. Kırlangıç, “İşçiler 2 buçuk aydır ödeme alamıyor. Söylenene göre taşeron firma Hakbey, Türkerler Holdingden hak ediş alamadığı için ödeme yapamıyorlar” diye konuştu.

Kırlangıç şunları dile getirdi: “Aslında bir patron savaşı. Bir patronun diğer patrondan alacağını almak için. Hak ediş alamadıklarını iddia ederek işçilerin ödemesini yapamıyorlar. Şimdi Bayraklı Şehir Hastanesinde işte sendikamız bir çok eylem yaptığı için fark ettiyseniz ‘Hakbey’den alacağımızı alamıyoruz’ değil, direkt Türkerler Holdinge karşı bir durum var. Hakbey’in patronları diğer patrondan alacağını almak için işçi arkadaşlarımızı bir nevi kullanıyorlar. Bugün iki arkadaşımızı çatıya çıkartıp alacaklarını istediler.”