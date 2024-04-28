İzmir Tabip Odası’nın yeni yönetimi belli oldu

İzmir Tabip Odası, iki gün süren olağan genel kurun ardından yeni yönetimini belirledi. Tabip Odası başkanının da İzmir Hekim Dayanışması grubundan olması bekleniyor.

İzmir Tabip Odası'nın yeni yönetimi seçimle belirledi.

Dün Ahmet Priştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde başlayan İzmir Tabip Odası 2024-2026 Dönemi Olağan Genel Kurulu, bugün yapılan seçimle sonuçlandı.

Namık Kemal Anadolu Lisesi’nde kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi 17.00 itibarıyla sona ererken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da oy kullanan isimlerarasında yer aldı.

Oy sayımının ardından açıklanan sonuçlara göre İzmir Hekim Dayanışması’ndan 4, İzmir Çağdaş Hekimler Grubu'ndan 3 hekim yönetime seçildi. Bu sonuçlara göre Tabip Odası başkanının da İzmir Hekim Dayanışması’ndan olması bekleniyor.

Onur Kurulu ve Denetleme kurulunda da iki gruptan hekimler bulunurken, TTB Merkez Konseyi delegelerinin dağılımında da İzmir Hekim Dayanışması’ndan 12, Çağdaş Hekimler Grubu’ndan 3 hekim yer aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre yeni yönetim kurulu şöyle oluştu: