İzmir Tiyatro Festivali 11’inci kez başladı

TAKSAV tarafından düzenlenen 11’inci Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali ‘dönüşüm’ temasıyla başladı. Festival öncesi yapılan açıklamada, “Tiyatroyla, oyunlarla dönüşebiliriz” denildi.

BİRGÜN EGE

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından, bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali gerçekleşecek. ‘Dönüşüm’ temalı festival dün saat 17.00’de Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan basın açıklaması ve yürüyüş ile başladı. Saat 19.00’da İzmir Sanat’ta gerçekleşen galada ise ödüller ve teşekkürler sahipleriyle buluştu. Galada; emek ödülü Erdal Özyağcılar’a, onur ödülü ise Nazan Kesal’a verildi. Açılışa Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da katıldı.

Galada Cansu Ergin, Sami Hossain’in bendiri eşliğinde festivalin teması olan ‘dönüşüm’ü modern dans performansı ile yorumlandı. İzmir Tiyatro Festivali’nin bir etkinliği olarak 7 yıldır gerçekleştirilen Kısa Oyun Yazma Yarışması’nın sonuçları da festivalin açılış töreninde açıklandı. Kısa Oyun Yazma Yarışması’nın 1’ncilik ödülü Kadir Samet Karaman’a, övgüye değer oyun ödülü ise Ozan Uzun’a verildi.

“TİYATROYLA DÖNÜŞEBİLİRİZ”

Festival öncesi Farabi Orhan tarafından yapılan açıklamada, “11’inci kez yola çıkıyoruz. Bu kez temamız ‘Dönüşüm’. Onlar ne kadar ikna etmeye çalışsalar da, biz 2 bin 500 yıl önce söylenen sözde olduğu gibi biliriz değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu. Oynayarak karşı çıkılır sahnelerde kader denilene, egemenlerin bize dayattıklarına. Oyunlarda başka biri olabiliriz, başka türlü bir hayat sürebiliriz, oyunlarda yeneriz yenilmeyenleri; temsilin gücünden alırız umudumuzu. Yenilsek de değişimin olabilirliğini gösterir tiyatro bize. Tiyatroyla, oyunlarla dönüşebiliriz” denildi.



Oyunların yarısından fazlasının ücretsiz olacağı vurgulayan Orhan, “Festivalimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 gün boyunca şehrin birçok sahnesinde olacak. Tiyatroyla daha önce tanışmamış, farklı nedenlerle tiyatroya gitme imkânı olmayanları tiyatroyla tanıştırmayı, buluşturmayı amaçlayan festivalin, bu yılda oyunlarının yarıdan fazlası sosyal sorumluluk gereği ücretsiz olarak kentliyle buluşacak” ifadelerine yer verildi.

TAKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Candansayar, "TAKSAV 'Başka bir dünya mümkün' diyen insanların vakfı. İnsan en olumsuz koşullarda umutla doluyor. Birbirimizin gözlerinde bir ışık görüyoruz. Türkiye 40 yıldı başkalaştırılmaya çalıştırılıyor. Ancak biz buna karşı dönüşüm diyerek direnmeye devam ediyoruz" dedi.

Onu ödülünü alan sanatçı Nazan Kesal, "Çok duygulandım. Tiyatro benim ilk aşkım, ilk sevgilim. Tiyatrodan ödül aldığımda çok mutlu oluyorum. Sanat eliyle bu yaşamı dönüştürebilme cesaretinizi gösterdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. İlk göz ağrımdan bana bu ödülün gelmesi çok anlamlı" diye konuştu.

"SANAT İYİLEŞTİRİR"

Emek ödülünü alan Erdal Özyağcılar ise, "Vakıfla göz göze yan yana gelince çok mutlu oldum. Bizler zombilerden kaçan azınlığız. Sanat iyileştirir. Sanata, insanı insan yapan değerler kıymet veren vakıflar oldukça azınlığımız çoğalsın istiyorum. Benim için bu ödül çok önemli çünkü emek var. Yarım asırı deviren bir oyuncuya bir emek ödülü vermeniz beni çok mutlu etti. Türkiye için en iyisini isteyen bir vakıftan bu ödülü almak ayrıca mutlu etti" ifadelerini kullandı.