İzmir Tiyatro Festivali 3 oyunla devam ediyor

BirGün / EGE

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından, bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali devam ediyor. Bugün saat 20.00’de Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu Seferihisar Kültür Merkezi’nde Saatleri Ayarlama Enstitüsü oynanacak. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ise İzmir Halk Tiyatrosu İnsan Merak Ediyor oyununu sahneleyecek. Bornova Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi’nde de İzbb Yelki Köy Tiyatrosu Muhtar Oyu’nu isimli oyunu sergileyecek. Festival kapsamında dün, Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Kültür Merkezi’nde İzmir Tabip Odası Galenos Tiyatro Topluluğu Yolcular isimli oyunu sergilendi. Nahcivan Devlet Ulusal Dram Tiyatrosu da Bir İdam Mahkûmunun Son Günü’nü İzmir Sanat’ta seyirciyle buluşturdu. Çeksanat Tiyatro ise Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde Don Quijote’yi sahneledi.

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FESTİVALDE BUGÜN

• Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Seferihisar Belediyesi Kültür Merkezi, Saat: 20.00

• İnsan Merak Ediyor

Türkan Saylan Kültür Merkezi, Saat: 20.00

• Muhtar Oyunu

Bornova Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi, Saat: 20.00