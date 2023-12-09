İzmir Tiyatro Festivali hafta sonu dopdolu
BirGün / EGE
Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından, bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali’nde bugün 4 oyun sahnelenecek.
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FESTİVALDE BUGÜN
• İzlanda’nın Başkenti?
Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu, Saat: 20.00
• Cyrano De Bergerac
Peron Sahne, Saat: 20.00
• Romeo ve Juliet
Güzelyalı Kültür Merkezi, Saat: 20.00
• Kahraman Ağustos Böceği
Ziya Gökalp Kültür ve Sanat Merkezi, Saat: 20.00
• Kukla yapım ve oynatım atölyesi
Türkan Saylan Kültür Merkezi, Saat: 10.00-17.00
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