İzmir Tiyatro Festivali hafta sonu dopdolu

BirGün / EGE

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından, bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali’nde bugün 4 oyun sahnelenecek.

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FESTİVALDE BUGÜN

• İzlanda’nın Başkenti?

Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu, Saat: 20.00

• Cyrano De Bergerac

Peron Sahne, Saat: 20.00

• Romeo ve Juliet

Güzelyalı Kültür Merkezi, Saat: 20.00

• Kahraman Ağustos Böceği

Ziya Gökalp Kültür ve Sanat Merkezi, Saat: 20.00

• Kukla yapım ve oynatım atölyesi

Türkan Saylan Kültür Merkezi, Saat: 10.00-17.00