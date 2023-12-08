İzmir Tiyatro Festivali sekizinci gününde

BirGün / EGE

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından, bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali devam ediyor. 1 Aralık tarihinde başlayan festivalin sekizinci gününde üç oyun daha sahnelenecek. Bugün saat 20.00’de Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde Kafes isimli oyunu sahneleyecek. Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde Özgür Tiyatro tarafından Ben Marxist Değilim oyunu sergilenecek. Kadro Pa da Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Macbeth Mutfakta isimli oyunu seyirciyle buluşturacak. Festival kapsamında dün, Seferihisar Kültür Merkezi’nde Saatleri Ayarlama Enstitüsü oynandı. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ise İzmir Halk Tiyatrosu İnsan Merak Ediyor oyununu sahnelendi. Bornova Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi’nde de İZBB Yelki Köy Tiyatrosu Muhtar Oyu’nu isimli oyunu sergilendi.

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FESTİVALDE BUGÜN

• Kafes

Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Saat: 20.00

• Ben MarxIst Değilim

Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi, Saat: 20.00

• Macbeth Mutfakta

Türkan Saylan Kültür Merkezi, Saat: 20.00