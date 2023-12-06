İzmir Tiyatro Festivali tüm heyecanıyla devam ediyor

BirGün / EGE

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından, bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali devam ediyor. 1 Aralık tarihinde başlayan festivalin altıncı gününde de üç oyun sahnelenecek.

Bugün saat 20.00’da Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Kültür Merkezi’nde İzmir Tabip Odası Galenos Tiyatro Topluluğu Yolcular isimli oyunu sahneleyecek. Nahcivan Devlet Ulusal Dram Tiyatrosu da Bir İdam Mahkûmunun Son Günü’nü İzmir Sanat’ta seyirciyle buluşturacak. Çeksanat Tiyatro ise Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde Don Quijote’yi sahneleyecek.

Karabağlar Yıldız Kenter Kültür Merkezi’nde Asmalı Sahne Mümkün Dünyalar adlı oyunu sahneleyecek. Konak Güzelyalı Kültür Merkezi’nde de Çerçeve Sanat Amiral battık isimli oyunu izleyiciyle buluşturacak. İzmir Sanat’ta ise Şermola Performans Mem U Zin isimli oyun sergilenecek.

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FESTİVALDE BUGÜN

• Yolcular

Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Kültür Merkezi, Saat: 20.00

• Bir İdam Mahkûmunun Son Günü

İzmir Sanat, Saat: 20.00

• Don QuIjote

İzmir Sanat, Saat: 20.00