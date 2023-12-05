İzmir Tiyatro Festivali’nde üç oyun sahnelenecek

BirGün / EGE

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından, bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali devam ediyor. Bugün saat 20.00’da Karabağlar Yıldız Kenter Kültür Merkezi’nde Asmalı Sahne Mümkün dünyalar adlı oyunu sahneleyecek. Konak Güzelyalı Kültür Merkezi’nde de Çerçeve Sanat Amiral Battık isimli oyunu izleyiciyle buluşturacak. İzmir Sanat’ta ise Şermola Performans Mem U Zin isimli oyun sergilenecek.

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FESTİVALDE BUGÜN

• Mümkün Dünyalar

Yıldız Kenter Kültür Merkezi, Saat: 20.00

• Amiral Battık

Güzelyalı Kültür Merkezi, Saat: 20.00

• Mem U Zin

İzmir Sanat, Saat: 20.00