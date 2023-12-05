İzmir Tiyatro Festivali’nde üç oyun sahnelenecek
BirGün / EGE
Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından, bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali devam ediyor. Bugün saat 20.00’da Karabağlar Yıldız Kenter Kültür Merkezi’nde Asmalı Sahne Mümkün dünyalar adlı oyunu sahneleyecek. Konak Güzelyalı Kültür Merkezi’nde de Çerçeve Sanat Amiral Battık isimli oyunu izleyiciyle buluşturacak. İzmir Sanat’ta ise Şermola Performans Mem U Zin isimli oyun sergilenecek.
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FESTİVALDE BUGÜN
• Mümkün Dünyalar
Yıldız Kenter Kültür Merkezi, Saat: 20.00
• Amiral Battık
Güzelyalı Kültür Merkezi, Saat: 20.00
• Mem U Zin
İzmir Sanat, Saat: 20.00
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