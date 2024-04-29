İzmir’de 1 Mayıs’a çağrı: Umutlarımızı ve taleplerimizi dile getireceğiz

İzmir 1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs mitingine çağrı yapmak için basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, “Yılın 365 günü ezilen, sömürülen, horlanan ve yok sayılan milyonlar olarak, 1 Mayıs alanlarında kendimizi ifade edecek, taleplerimizi, umutlarımızı ve tepkilerimizi dile getireceğiz” denildi.

Halil ERTUNÇ

İzmir’de DİSK, TÜRK-İŞ, KESK, TMMOB, İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası bileşenlerinden oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs mitingine çağrı yapmak için basın açıklaması gerçekleştirdi. Konak Kemeraltı girişinde düzenlenen basın açıklamasını komite adına DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okudu.

“1 Mayıs mitingi için Gündoğdu Meydanı’nda buluşalım” diyen Sarı, “2024 1 Mayıs'ında da işçiler, hakları için, adalet için, demokrasi için, barış için mücadele eden işçiler dünyanın dört bir yanında meydanlarda buluşacak. Yılın 365 günü ezilen, sömürülen, horlanan ve yok sayılan milyonlar olarak, 1 Mayıs alanlarında kendimizi ifade edecek, taleplerimizi, umutlarımızı ve tepkilerimizi dile getireceğiz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk 1 Mayıs'ı ülkemiz için önemli bir dönemeçte kutlanacak” diye konuştu.

“1 MAYIS'I ÖRGÜTLEYECEĞİZ”

Sarı, şunları dile getirdi:

“Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, gençlerin, kadınların hesap sorma ve değiştirme iradesini güçlü bir biçimde ortaya koyduğu, siyasi iktidarın yoksullaştırıcı ekonomi politikalarına ve hukuksuzluklarına dur dediği bir dönemde 1 Mayıs'a gidiyoruz. Emek ve demokrasi mücadelemizin yeni bir dönemini 1 Mayıs meydanlarından başlatacağız. Ekmeğimizin her gün ama her gün küçüldüğü, gelirde, vergide ve ülkede adaletsizliklerin arttığı; hak ve özgürlüklerimizin alabildiğine kısıtlandığı bu süreçte, hükümetin yoksullaştırıcı ekonomik programına, seçimden sonra uygulayacağını ilan ettiği acımasız kemer sıkma politikalarına, tüm haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere karşı itirazlarımızı şimdi de 1 Mayıs meydanlarına taşıyacağız. Ülkemizde güçlü bir tarihi olan 1 Mayıs'ı işyeri işyeri sokak sokak, meydan meydan örgütleyeceğiz.”