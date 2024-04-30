İzmir’de, 1 Mayıs’ta toplu ulaşım yüzde 50 indirimli

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yüzde 50 indirimli hizmet verecek.

1 Mayıs Çarşamba günü; ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı’nda seferler yüzde 50 indirimli yapılacak.

İZBAN ÜCRETSİZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi -TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN’da ise seferler Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz gerçekleştirilecek.